Политолога Екатерину Шульман оштрафовали на 10 тысяч рублей за сотрудничество с «нежелательной» организацией

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман на 10 тысяч рублей по административному протоколу об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП), сообщает ТАСС.

По данным агентства, поводом для штрафа стало сотрудничество Шульман с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии. Фонд Карнеги (Берлинский центр — его структурное подразделение) был объявлен «нежелательной» организацией в России в июле 2024 года.

Во время судебного разбирательства адвокат Шульман Алхас Абгаджава отметил, что в протоколе об административном правонарушении неверно указано место рождения политолога и приведены ее старые паспортные данные, и поэтому по формальным основаниям дело рассматривать нельзя. Однако суд это нарушение не учел, отмечает ТАСС.

Екатерина Шульман покинула Россию после начала полномасштабной российско-украинской войны. В апреле 2022 года ее объявили «иностранным агентом», а в 2023 году дважды оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие обязательной маркировки «иноагента» в публикациях.