Корабль с экипажем из непрофессиональных астронавтов впервые в истории пролетит над полюсами Земли
Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила корабль «Крю Дрэгон» в рамках частной пилотируемой миссии Fram2. Корабль впервые пролетит над Северным и Южным полюсами Земли. Трансляция запуска, состоявшегося в 21:46 по Восточному времени, велась в соцсети X.
Экипаж «Крю Дрэгон» полностью состоит из непрофессиональных астронавтов. В него входят: живущий на Мальте предприниматель Чун Ван, заработавший состояние на майнинге криптовалюты, кинорежиссер из Норвегии Яннике Миккельсен, специалист по робототехнике Рабеа Рогге из Германии и австралийский профессиональный путешественник Эрик Филипс. Полет оплачен Чун Ваном, сумма не раскрывается.
В ходе миссии, которая займет несколько дней, экипажу предстоит провести на орбите около 20 научных экспериментов и исследований. Большинство из них связаны с оценкой состояния здоровья экипажа и, отмечает CNN, могут быть проведены независимо от траектории полета.
Полет над полюсами Земли, отметили в SpaceX, открывает новые перспективы для космического туризма.