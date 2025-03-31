На сайте московского метрополитена появилось сообщение «Укрзализныци»

В работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» могут наблюдаться «временные трудности» из-за технических работ, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

«Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать», — заявило ведомство.

По данным российского сервиса Downdetector, пользователи приложения «Метро Москвы» начали жаловаться на сбой около шести утра. Пользователи не могут войти в личный кабинет и пополнить карту «Тройка». «Оплата не работает в терминалах по СБП [Система быстрых платежей], кассы на станции не работают», — цитирует пассажиров московского метро телеграм-канал «Осторожно, Москва».

На фоне сообщений о сбое в приложении на сайте метро Москвы появился баннер «Украинской железной дороги» («Укрзализныця»), обратил внимание РБК. В сообщении говорится о техническом сбое у украинской компании. «Осторожно, Москва» пишет, что уведомление отсылает к хакерской атаке, которой украинские ресурсы подверглись 23 марта.

На сайте «Укрзализныци», который все еще не работает после взлома, опубликовано аналогичное сообщение. «Работа приложения и сайта по продаже билетов восстановлена, но еще возможны перебои в их работе. Сейчас стабилизируем системы», — говорится в нем.