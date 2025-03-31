Полицейские при участии сотрудников военкомата устроили облаву на призывников в фитнес-клубе на юго-востоке Москвы, сообщает Msk1.ru.

По данным издания, рейд прошел вечером 27 марта в одном из клубов сети Spirit Fitness, расположенном в торговом центре «Мариэль» на Люблинской улице в районе метро «Марьино».

Как рассказал журналистам один из клиентов фитнес-клуба, силовики уложили посетителей лицом в пол, люди пролежали так около 15 минут, затем из зала вывели несовершеннолетних и женщин, а остальных мужчин разделили по этническому принципу и начали проверять у них паспорта.

«У нас тут ОМОН. Нас просто в пол положили, мы лежим лицами в пол. Короче, нас подняли, разделили стенка на стенку. Там нерусские, здесь русские. Одни в одну сторону, другие — в другую. Я не понимаю, что происходит», — говорил очевидец на видео, которое он успел записать во время рейда.

По его словам, всех мужчин направили к сотруднику военкомата, он проверял у них паспортные данные и информацию о воинской обязанности. Тем, у кого не было с собой документов, выдавали повестки для уточнения статуса потенциального призывника.

Источник издания в сети фитнес-клубов Spirit Fitness подтвердил информацию об облавах. «Насколько мне известно это происходит не только в этом фитнес-клубе, но и в других. И в целом не только в фитнес-клубах. Апрель, все-таки, близко. А там и призыв», — отметил собеседник Msk1.ru. Руководство сети от официальных комментариев отказалось.

С начала 2025 года в России участились антимигрантские рейды, которые помимо прочих общественных мест стали проводить по спортивным клубам. По итогам облав полиция депортирует нелегальных мигрантов, а тем, кто получил российское гражданство, выдают повестки в военкомат.

В России силовики ищут нелегальных мигрантов в спортивных клубах Meduza