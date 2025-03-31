Полиция составила протокол о хулиганстве на Z-активиста Акима Апачева, рисовавшего антиукраинские граффити в Судже

На рэпера и Z-активиста Акима Апачева составлен административный протокол о мелком хулиганстве из-за граффити с нецензурной бранью, которые он нарисовал в Судже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Курской области.

«По факту хулиганских действий блогера в полиции была проведена проверка. Специалисты подготовили лингвистическое исследование. Дело об административном правонарушении передано в суд для рассмотрения и принятия решения», — заявили в ведомстве.

По части 3 статьи 20.1 КоАП Апачеву грозит штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

«Патриотичный» рэпер и Z-активист Аким Апачев съездил в Суджу в марте вскоре после того, как ВС РФ освободили город, который полгода находился под контролем украинской армии. Он разрисовал Суджу антиукраинскими и нецензурными надписями. Активиста раскритиковал глава Курской области Александр Хинштейн, пригрозивший ему штрафом. После Апачев извинился перед жителями Курской области за свои граффити на стенах Суджи.

Конфликт Акима Апачева с суджанами и Хинштейном Meduza