«Медиазона» объявила об увольнениях и сокращении зарплат из-за нехватки денег. Чтобы продолжить работу, изданию нужно 5000 ежемесячных подписок

Редакция «Медиазоны» 31 марта опубликовала обращение, сообщив о резкой нехватке денег, из-за которой пришлось уволить часть сотрудников, а оставшимся сильно сократить зарплаты. Главный редактор Сергей Смирнов и редактор Дмитрий Трещанин теперь будут работать вовсе без зарплаты, объявила «Медиазона».

Полгода назад, говорится в обращении, «Медиазона» говорила, что для выживания издания необходимо «набрать хотя бы 5000 человек, которые подпишутся на ежемесячное пожертвование с нероссийских банковских карт».

Мы невероятно благодарны всем, кто откликнулся тогда и кто донатил нам раньше — это больше 2,5 тысяч человек! <…> Но, к сожалению, этого недостаточно.

Если изданию не удастся набрать 5000 подписчиков, говорится в обращении, то редакцию придется сокращать и дальше.

Без вашей помощи той «Медиазоны», к которой все привыкли за последние годы, больше не будет. Мы сможем делать в разы меньше, чем сегодня.

В числе прочего, говорится в обращении, «Медиазоне» придется резко сократить или вовсе отказаться от онлайнов из судов, проекта по подсчету погибших в войне с Украиной военных, а также многого другого.

Подписчики, подчеркнула «Медиазона» — единственная надежда издания, «заменить недостаток донатов другими источниками финансирования — к примеру, теми же грантами от различных фондов — в сегодняшних условиях практически невозможно».