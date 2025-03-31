Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам

Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью «Известиям».

Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России.

Другие подробности не приводятся. На каком этапе находятся эти дискуссии и между кем они ведутся, не уточняется.

24 февраля Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов, в котором участвовали замглавы правительства, министры промышленности и природных ресурсов и гендиректор «Росатома». Позже в интервью репортеру Павлу Зарубину Путин заявил, что «мы готовы были бы предложить [сотрудничество] американским партнерам». «У нас, безусловно, на порядок — хочу это подчеркнуть, — на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов», — сказал Путин.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что речь шла о «потенциальной возможности» сотрудничества с США в сфере редкоземельных металлов. «Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях, на самых разных территориях, обширных территориях Российской Федерации. Включая и новые регионы», — сказал Песков.

Сделка о доступе к редкоземельным металлам сейчас обсуждается между США и Украиной. Эту идею предложил еще Зеленский в своем «плане победы». Позже по итогам обсуждения с американской стороной он должен был подписать ее 28 февраля в Белом доме, но подписание сорвалось после перепалки с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Сейчас стороны обсуждают новый проект сделки, который, по данным источников, включает также нефть и газ — и уже на всей территории страны.

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