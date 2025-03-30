The Washington Post: секретный документ Пентагона показал, что министерство считает приоритетной угрозой Китай, а сдерживание России хочет оставить Европе

Глава Минобороны США Пит Хегсет разослал внутри Пентагона документ, устанавливающий приоритеты военного ведомства, из которого следует, что главной угрозой следует считать Китай, а сдерживание России нужно оставить в основном европейским союзникам, пишет The Washington Post.

Секретный документ, с которым ознакомилась газета, представляет собой временное стратегическое руководство по национальной обороне. Он был распространен в Пентагоне в середине марта и устанавливает систему приоритетов для старших должностных лиц министерства.

В документе Хегсет называет Китай «единственной угрозой, на которую ориентируется министерство», а «отрицание свершившегося факта захвата Тайваня Китаем — при одновременной защите территории США — единственным ключевым сценарием».

Концепция планирования сил Пентагона при подготовке к возможной войне с крупной державой будет учитывать только конфликт с Пекином. Угроза со стороны Москвы в значительной степени останется европейским союзникам, следует из документа. В нем также говорится, что Пентагон окажет давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную часть сдерживающей роли против угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

Переориентирование на Китай включает в себя увеличение присутствия американских войск в регионе, а также больший акцент на бомбах, которые уничтожают укрепленные и подземные цели. Руководство также призывает к улучшению защиты мест расположения войск США в Индо-Тихоокеанском регионе, созданию стратегических запасов и улучшению логистики.

Также документом предусмотрена защита США от угроз в «ближнем зарубежье», включая Гренландию и Панамский канал. Кроме того, документ предписывает военным играть более непосредственную роль в противодействии нелегальной миграции и незаконному обороту наркотиков.

Руководство было представлено комитетам по национальной безопасности конгресса, где республиканцы и демократы описали его как запутанное, говорит источник WP. Он отмечает, что документ одновременно призывает к отказу от присутствия в большинстве стран мира, включая Ближний Восток, но при этом администрация Трампа сосредоточена на сдерживании хуситов в Йемене и давлении на Иран. «Мы хотим военного доминирования в мире, и мы хотим быть везде, но вместе с этим нигде», — заключает собеседник WP.