Первая запущенная из континентальной Европы орбитальная ракета упала через 30 секунд после старта. Но компания назвала запуск успешным

Первая запущенная из континентальной Европы ракета-носитель Spectrum немецкой частной компании Isar Aerospace упала менее чем через 30 секунд после начала полета, сообщается в пресс-релизе.

Двухступенчатая ракета Spectrum, предназначенная для доставки до одной тонны на низкую околоземную орбиту, стартовала в 12:30 по центральноевропейскому времени со специальной стартовой площадки Isar Aerospace на космодроме Аннёйа в Северной Норвегии.

После успешного старта, примерно через 18 секунд, система управления вектором ракеты, по-видимому, начала перекорректировать направление полета. Еще через 10 секунд все двигатели первой ступени отключились, и ракета начала падать. Ракета упала близко к стартовой площадке, взорвавшись при ударе о землю, но саму площадку не повредила.

Генеральный директор Isar Aerospace Дэниел Метцлер заявил, что первый испытательный полет «оправдал все ожидания, достигнув большого успеха». «У нас был чистый старт, 30 секунд полета и даже удалось проверить нашу систему завершения полета. С этим результатом мы с уверенностью приближаемся ко второму полету», — сказал Метцлер.

Запуск изначально был запаланирован на 24 марта, но несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.

Isar Aerospace базируется в Мюнхене. Она разрабатывает, строит и эксплуатирует ракеты-носители — и стала первой европейской частной космической компанией, запустившей орбитальную ракету из континентальной Европы, говорится в пресс-релизе компании. Перед запуском руководство компании отмечало, что вторая и третья ракеты Spectrum находятся в производстве.