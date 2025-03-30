«Это решение подрывает независимые СМИ и усиливает пропаганду». Грузинские фотожурналисты раскритиковали победу фотографа ТАСС на World Press Photo

Грузинские фотожурналисты и фотографы-документалисты раскритиковали решение организаторов конкурса World Press Photo присудить премию фотографу ТАСС Михаилу Терещенко.

27 марта World Press Photo назвала победителей ежегодного конкурса, одним из которых стал фотокорреспондент ТАСС Михаил Терещенко. Его работа под названием «Протесты в Грузии» с демонстраций против приостановки евроинтеграции в Тбилиси выиграла в номинации «Серия снимков».

«Награждение фотографа, поддерживающего позицию Кремля, за освещение антироссийских демонстраций не только глубоко противоречиво, но и является прямым оскорблением тех, кто рискует своими жизнями, выступая против вмешательства России в суверенитет и будущее Грузии», — говорится в заявлении, опубликованном в инстаграме.

Фотожурналисты отмечают, что во время российско-грузинской войны 2008 года и впоследствии ТАСС «играл центральную роль в распространении ложных сведений, изображая Грузию агрессором». Терещенко же, по их словам, вдобавок поддержал вторжение России в Украину, назвав его актом «освобождения».

«Как граждане Грузии, страны, 20% территории которой оккупировано Россией, мы имеем непосредственный опыт войны, перемещения и подрыва нашего суверенитета. Протестующие в награжденной серии выступают против сил, которые ТАСС последовательно защищает. Рассказывать их историю через агентство, соучаствующее в их угнетении, не просто противоречиво — это предательство основополагающих принципов журналистики», — пишут авторы.

Они отмечают, что World Press Photo таким образом легитимирует агентство, известное распространением дезинформации. «Это решение подрывает независимые СМИ и усиливает пропаганду, а также позволяет ложным нарративам получить более широкое признание». — говорится в заявлении.

Терещенко — фотокорреспондент агентства ТАСС, входящий в состав кремлевского пула, военкор, как указывается на сайте. В интервью ТАСС после своей победы он рассказал, что уже участвовал в конкурсе World Press Photo в 2022 году и отправлял туда «снимки освобождения Мариуполя в 2022 году». «Была активная фаза освобождения города-миллионника, военные продвигались, и мы, журналисты, вместе с ними. Отправились небольшой командой, которую сами и организовали», — говорил он.