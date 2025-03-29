Илон Маск продал соцсеть X своей же компании xAI за 33 миллиарда долларов

Бизнесмен Илон Маск объявил 28 марта, что его компания xAI, занимающаяся разработкой в области искусственного интеллекта, купила соцсеть X (бывший Twitter) за 33 миллиарда долларов.

По словам Маска, в результате сделки «стоимость xAI составит 80 миллиардов долларов, а X — 33 миллиарда долларов (45 миллиардов долларов за вычетом долга в 12 миллиардов долларов)».

«Будущее xAI и X взаимосвязано. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов», — добавил Маск.

Представители X и xAI не ответили на запросы журналистов, пишет Reuters. Агентство отметило, что многие детали сделки неясны, в частности, непонятно, как будет выплачиваться компенсация инвесторам и как руководители X будут интегрированы в новую компанию.

Один из инвесторов xAI сообщил Reuters, что Маск не интересовался мнением инвесторов перед объединением. Маск сказал им, что обе компании тесно сотрудничали, и объединение поспособствует более глубокой интеграции с искусственным интеллектом Grok, который разрабатывает xAI.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал владельцем Twitter в октябре 2022 года, купив соцсеть за 44 миллиарда долларов. Маск говорил, что хочет перестроить, по его словам, убыточную компанию. Он отмечал, что стремится создать «приложение для всего» под названием «X». В апреле 2023 года другая компания Маска, X Corp., поглотила Twitter. Вскоре соцсеть сменила название на X.

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