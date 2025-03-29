Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1000 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек, еще 2376 жителей страны получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на заявление правящей в стране военной хунты.

Не менее 30 человек числятся пропавшими без вести, пишет Reuters.

При землетрясении пострадали объекты инфраструктуры, включая дороги, мосты и здания, что привело к жертвам среди гражданского населения, заявили местные власти.

В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Большая часть разрушений пришлась на второй по величине город страны, Мандалай, рядом с которым находился эпицентр землетрясения. В городе живут более миллиона человек.

Землетрясение также ощущалось в Таиланде, Вьетнаме и в Китае. Власти Таиланда сообщили, что Бангкоке в результате обрушения строящегося здания погибли девять человек. Еще 101 человек пропал без вести.

Власти Китая, России, США и Южной Кореи предложили Мьянме помощь.

Последствия разрушительного землетрясения в Мьянме

Сильное землетрясение в Юго-Восточной Азии. Последствия Meduza