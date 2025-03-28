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Минюст России объявил «иноагентом» спортивного комментатора Александра Шмурнова

Источник: Минюст РФ

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него четырех человек.

В список попали: 

  • спортивный комментатор Александр Шмурнов;
  • историк, сооснователь «Международного Мемориала» Ирина Щербакова;
  • рэпер Артем Бровков (Fuze);
  • политик Ксения Черепанова.

В реестр также включен интернет-проект «Объектив».

По версии Минюста, Шмурнов, Щербакова, Черепанова и Бровков распространяли материалы «иноагентов» и «недостоверную информацию» о действиях российских властей. В сообщении отмечается, что Бровков, Щербакова и Шмурнов выступали против российского вторжения в Украину. 