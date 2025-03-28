«Медиазона» подтвердила гибель 100 тысяч российских солдат на войне с Украиной

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров на основе открытых источников установили имена 100 001 погибшего российского солдата на войне в Украине.

«При этом даже по нашей методике это далеко не полная цифра: у волонтеров „на разборе“ скопилось более 10 тысяч (10 269) некрологов. Не все из них уникальные, и просто сложить эти два числа нельзя, так как часть информации там дублируется», — отмечает «Медиазона».

В третью годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину «Медуза» и «Медиазона» опубликовали исследование, из которого следует, что на войне погибли около 160-165 тысяч российских военных. Эта цифра — статистическая оценка избыточной мужской смертности за период войны. Она стала результатом сопоставления и анализа конкретных документов: поименных списков погибших, которые составляются волонтерами с начала вторжения, и Реестра наследственных дел, в котором публикуется информация обо всех российских наследодателях. В оценку не включены граждане других стран, воевавшие на стороне России, в том числе жители Луганской, Донецкой и других областей Украины. Число также ограничено погибшими и не включает раненых.

«Медиазона» также опубликовала список погибших на войне российских солдат, который журналисты в течение трех лет ведут совместно с «Русской службой Би-би-си» и командой волонтеров.

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