МАК опубликовал отчет о катастрофе «Суперджета» в Шереметьево, в которой погиб 41 человек. Причиной названы действия экипажа

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал итоговый отчет о крушении самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево в мае 2019 года.

Причиной катастрофы в отчете названы «некоординированные» действия командира экипажа при посадке и «прыжках» самолета на полосе.

В числе сопутствующих причин катастрофы указана нечеткость эксплуатационной документации разработчика и авиакомпании, которой пользуются пилоты. Как отмечается в отчете, в ней недостаточно ясно прописаны действия пилотов при выравнивании самолета во время посадки.

Катастрофа SSJ100 «Аэрофлота» произошла в Шереметьево 5 мая 2019 года. Самолет, вылетевший в Мурманск, вернулся в московский аэропорт после сбоя в работе электроники. При приземлении лайнер начал «подпрыгивать» на полосе, после чего загорелся. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

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