«Коммерсант»: главред «Вечерних ведомостей» сбежал от полицейских перед составлением нового протокола. Адвокат: его официально не вызывали для этого, он с 11:30 свободный человек

Главный редактор екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников, которого утром 28 марта после выхода из спецприемника увезли полицейские, не стал участвовать в составлении нового протокола на себя. Об этом сообщает «Коммерсант».

Постников должен был освободиться из спецприемника в Нижнем Тагиле в 11:30 по местному времени, но, как передавала «Медиазона», так и не появился у ворот. Журналиста дважды арестовывали на 14 суток по административной статье об экстремистской символике.

По данным журналистов, Постникова увезли из спецприемника на машине с тонированными стеклами. Адвокат Георгий Краснов предположил, что полицейские планирует составить на журналиста третий протокол по статье о демонстрации экстремистской символики (20.3 КоАП).

Вскоре «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Постников сбежал от полицейских, которые привезли его в отдел полиции в Екатеринбурге для составления протокола.

В свою очередь адвокат Краснов сказал «Медиазоне», что Постников не стал участвовать в оформлении протокола, «потому что его официально не вызвали на него». «Когда его в установленном порядке вызовут на составление протокола, тогда он явится. Протоколы доставления и задержания не составлялись», — сказал адвокат.

«Мы не согласны с формулировкой: „Сбежал“. Он с 11:30 сегодня свободный человек. Он не был задержан, протоколы доставления и задержания не составлялись, поэтому он не стал участвовать в процессуальных действиях. Когда его надлежащим образом вызовут, то он явится на составление протокола», — заявил Краснов изданию E1.ru.

Сотрудники полиции задержали Постникова 28 февраля. Суд в Екатеринбурге назначил ему 14 суток ареста по статье об экстремистской символике (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Поводом для составления протокола стал старый пост в телеграм-канале журналиста, в котором силовики нашли стилизованную букву «Н» — логотип предвыборной кампании Алексея Навального. 14 марта суд дал Постникову еще 14 суток ареста по той же статье. В этот раз поводом стали другие посты, в которых видна символика партии «Другая Россия».

По мнению редакции «Вечерних ведомостей», их главреду мстят за то, что в 2022 году газета опубликовала видео с антивоенной акции в Екатеринбурге, где полицейские заставляли задержанных стоять на коленях в снегу.