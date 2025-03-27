В МИД РФ рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

РФ и КНДР обсуждают визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Буквально две недели назад в ходе моего визита в КНДР мы обсуждали этот вопрос», — заявил Руденко журналистам (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

«У нас ведется помимо этого и вопрос о визите Лаврова (в КНДР) для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями», — добавил он.

24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что приглашение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну посетить РФ, сделанное в ходе визита Владимира Путина в КНДР, остается в силе, но точные сроки поездки еще не определены.

По неофициальным данным, Ким Чен Ын может приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года. Ни КНДР, ни Россия присутствие Ким Чен Ына на торжествах по состоянию на конец марта не подтверждали.

Ким Чен Ын дважды посещал Россию — в 2019 и 2023 годах. Оба раза он был на российском Дальнем Востоке, приехав в РФ на специальном бронепоезде. Москву с официальным визитом лидер КНДР пока не посещал.

Ким Чен Ына в июне 2024 года пригласил в Россию президент РФ Владимир Путин во время своего первого с 2000 года визита в КНДР.

Россия и КНДР на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину стали теснее сотрудничать, в том числе в военной сфере. Так КНДР направила в РФ своих военных, которые были задействованы в боях против ВСУ в Курской области.

О визите Путина в КНДР

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О визите Путина в КНДР

Четверть века назад Путин посещал КНДР как посол глобального мира. Вчера в Пхеньяне один изгой принимал другого Александр Баунов (Carnegie Politika) — о том, как лидеры России и Северной Кореи поменялись ролями