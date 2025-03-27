В Хургаде потерпел аварию прогулочный батискаф с российскими туристами. Четыре человека погибли

Четыре российских туриста погибли при аварии прогулочного батискафа у берегов египетского курорта Хургада, сообщило генконсульство России. Судьба еще нескольких человек выясняется.

По данным российских дипломатов, батискаф «Синдбад», принадлежавший одноименной гостинице, утром 27 марта осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 российских туристов компании «Библио Глобус», в том числе дети.

Авария батискафа произошла в километре от берега. Что стало ее причиной, не уточняется.

По предварительным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений, заявили дипломаты.