В Калифорнии в возрасте 66 лет умерла американская писательница Лиза Джейн Смит, сообщает The New York Times со ссылкой на близких автора.

По словам членов семьи писательницы, она умерла 8 марта в больнице. Ранее информация о смерти Смит без ссылки на источник появилась в профильном издании Locus. Некролог в The New York Times был опубликован 26 марта. В последние 10 лет состояние здоровья Смит ухудшалось из-за прогрессирующего редкого аутоиммунного заболевания, отмечает газета.

Лиза Джейн Смит родилась в 1958 году в штате Флорида. Свой дебютный роман «Ночь солнцестояния» она начала писать еще в школе. Наибольшую известность Смит получила благодаря серии книг «Дневники вампира», которая стала основной для одноименного сериала с Ниной Добрев, Иэном Сомерхолдером и Полом Уэсли в главных ролях.

Всего писательница выпустила более 20 произведений для детей и подростков, продав миллионы экземпляров своих книг. Еще три книги Смит пока не были опубликованы.