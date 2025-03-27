Умер Алексей Веселкин. Он вел телешоу «До 16 и старше», «50×50» и «Царь горы»

Актер, теле- и радиоведущий Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского академического молодежного театра (РАМТ), где с 1983 года служил актер. В сообщении РАМТ говорится, что актер «ушел из жизни после тяжелой болезни».

Российский государственный академический молодежный театр

Веселкин начал работать на телевидении в 1980-х годах. Он, в частности, был ведущим первого телемагазина, программ «До 16 и старше», «Будильник», «50×50» и «Царь горы» на Первом канале (некоторое время в этот период канал носил название ОРТ — прим. «Медуза»).

Веселкин также работал на радио «Маяк», где был ведущим шоу «Разум и чувства», «Программа П», «Сергей Стиллавин и его друзья» и «Хочу все знать».

Актер также участвовал в нескольких десятках спектаклей РАМТ и снимался в кино и сериалах.

В 1996 году Веселкин получил звание Заслуженного артиста России.