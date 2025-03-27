Против бывшего директора Пермского музея современного искусства Наили Аллахвердиевой возбудили дело об оскорблении чувств верующих

Против бывшего директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой возбудили дело об оскорблении чувств верующих, сообщают издание Properm и РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным источников Properm, поводом для дела стали несколько работ из коллекции музея. По версии следствия, Аллахвердиева, «понимая, что работы могут быть оскорбительны для верующих, допустила их свободную демонстрацию», пишет Properm. В числе того, что оскорбило заявителей, издание называет использование библейских сюжетов в работах Сергея Горшкова («Ангел с трубой»), Татьяны Аношиной («Голубые города») и в гравюре Константина Звездочетова («Paradisi»). Работы выставлялись в музее еще в 2011–2012 годах.

Собеседники издания в прокуратуре утверждают, что дело по статье об оскорблении чувств (часть 1 статьи 148 УК) возбудили «после обращений граждан в разные силовые структуры».

В ноябре 2024 года телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщал, что у Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров прошел обыск. По данным источников, обыск проводился в рамках дела, связанного с галеристом Маратом Гельманом, которого в России объявили «иноагентом» и внесли в реестр «террористов и экстремистов».

Наиля Аллахвердиева сотрудничала с музеем PERMM более 10 лет, а с 2019 года была его директором. В декабре 2024-го она ушла с должности директора, написав заявление по собственному желанию. Сама Аллахвердиева объяснила, что «полностью реализовала свои планы по развитию» музея. После этого, как писало издание Properm, ссылаясь на данные, прозвучавшие в судебных процессах, Аллахвердиева покинула Россию.