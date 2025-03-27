Администрация президента США Дональда Трампа прекратила большую часть финансирования деятельности сирийской волонтерской организации «Белые каски», сообщил телеканал CNN 27 марта.

По его данным, Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансирование на противопожарные и поисково-спасательные работы «Белых касок». USAID направила соответствующее уведомление «Белым каскам». Организация поддерживает связь с агентством и рассчитывает, что помощь будет возобновлена.

Представитель USAID сообщил в письме конгрессу, что по состоянию на 21 марта агентство прекратило финансирование более 5300 программ, в том числе договор на 30 миллионов долларов с «Белыми касками». При этом у сирийской организации осталось финансирование со стороны Госдепартамента США на 1,4 миллиона долларов.

Замглавы «Белых касок» Фарук Хабиб сообщил CNN, что последствия сокращения финансирования «катастрофичны», а потребности организации «резко выросли».

«Белые каски» — волонтерская организация, оказывающая помощь жертвам конфликта в Сирии. Она основана в 2013 году. Первоначально организация работала на территориях, контролируемых неправительственными группировками, а после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года — на всей территории Сирии. USAID считался крупнейшим донором «Белых касок».

«Белые каски» неоднократно выступали в качестве источника сведений о химических атаках в Сирии. Россия неоднократно обвиняла организацию в съемках постановочных видео с жертвами химических атак и в связях с террористами. «Белые Каски», в свою очередь, обвиняли Россию в военных преступлениях.