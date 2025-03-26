Вышел трейлер фильма «Ржавчина». На его съемках Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс
Трейлер фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли вышел 26 марта, сообщает The Hollywood Reporter. Минутный ролик появился на ютьюб-канале «Rust», созданном за день до этого.
В фильме рассказывается о том, как находящийся в розыске преступник Харланд Раст (Алек Болдуин) едет в Канзас, чтобы помочь своему внуку, который случайно убил человека и попал в тюрьму. «Некоторые вещи в этой жизни уже не вернуть, я считаю», — говорит в одной из сцен герой Болдуина.
Фильм «Ржавчина» выйдет в ограниченный прокат в кинотеатрах 2 мая.
Во время съемок фильма «Ржавчина» на съемочной площадке в Нью-Мексико в октябре 2021 года погибла оператор картины Галина Хатчинс. Она была убита выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался герой Алека Болдуина. Пистолет, использованный в качестве реквизита, оказался заряжен боевыми патронами.
В момент выстрела пистолет находился в руках Болдуина. Актер отрицал, что нажал на спусковой крючок, но криминалисты заявили, что пистолет не мог выстрелить сам. Алека Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве. Суд в Нью-Мексико в июле 2024 года закрыл дело против Болдуина.
На момент гибели Галины Хатчинс съемки фильма были завершены почти наполовину. После ее смерти съемки остановили более чем на год, а в апреле 2023 года возобновили в другом штате, в Монтане, пишет Deadline.
Мировая премьера фильма прошла на кинофестивале Camerimage в Польше в ноябре 2024 года.