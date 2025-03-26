Путин сменил глав Свердловской и Оренбургской областей

Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, сообщила пресс-служба Кремля вечером 26 марта.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал Путин на встрече с Паслером.

Путин предложил главе правительства самопровозглашенной ДНР Евгению Солнцеву стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. «Хочу вам предложить новое место работы, с более широким объемом, большим объемом [работы] — это возглавить Оренбургскую область», — сказал Путин на встрече с Солнцевым.

И Паслер, и Солнцев, судя по видеозаписям Кремля, приняли предложения Путина.

Свердловскую область с 2012 года возглавлял Евгений Куйвашев.

Денис Паслер с 2019 года занимал пост губернатора Оренбургской области. Паслер в 2012-2016 годах работал главой правительства Свердловской области.

Евгений Солнцев с 2023 года занимал пост главы правительства самопровозглашенной ДНР.