Парламент Армении принял закон о начале вступления республики в Евросоюз

Парламент Армении 26 марта во втором окончательном чтении одобрил закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», пишет News.am.

Законопроект был внесен «Платформой демократических сил» — объединением четырех внепарламентских партий и ряда гражданских инициатив, которому удалось собрать более 50 тысяч подписей жителей страны в поддержку этой инициативы.

В начале января 2025 года этот документ одобрило правительство и он был внесен на рассмотрение парламента. Тогда, писала DW, премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что законопроект, в случае его принятия, «не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», а решение по этому вопросу «может быть принято только путем референдума».

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