Парламент Армении принял закон о начале вступления республики в Евросоюз
Источник: News.am
Парламент Армении 26 марта во втором окончательном чтении одобрил закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», пишет News.am.
Законопроект был внесен «Платформой демократических сил» — объединением четырех внепарламентских партий и ряда гражданских инициатив, которому удалось собрать более 50 тысяч подписей жителей страны в поддержку этой инициативы.
В начале января 2025 года этот документ одобрило правительство и он был внесен на рассмотрение парламента. Тогда, писала DW, премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что законопроект, в случае его принятия, «не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», а решение по этому вопросу «может быть принято только путем референдума».