Японец, ошибочно приговоренный к смертной казни и отсидевший 47 лет в тюрьме, получил рекордную компенсацию от властей

Окружной суд японской префектуры Сидзуока постановил выплатить 89-летнему Ивао Хакамаде, отбывшему более 47 лет в тюрьме по обвинению в убийстве и затем оправданному, компенсацию в размере около 217 миллионов иен (примерно 1,44 миллиона долларов), пишут NHK и The Mainichi.

Хакамада был обвинен в убийстве семьи из четырех человек в префектуре Сидзуока в 1966 году. Его приговорили к смертной казни, но в ходе повторного судебного разбирательства в октябре 2024 года окружной суд его оправдал. Суд постановил, что следственные органы сфабриковали доказательства по делу.

Защита Хакамады заявила, что он несправедливо содержался под стражей в течение 47 лет и семи месяцев и потребовала компенсации, подав иск в суд в январе 2025 года. В заявлении говорилось, что Хакамада до сих пор страдает от последствий своего заключения.

Суд согласился с требованием выплатить компенсацию и указал, что из более чем 47 лет Хакамада около 33 лет находился в заключении в ожидании исполнения смертной казни, и перенесенные им душевные и физические страдания «были чрезвычайно сильными».

Компенсация, назначенная Хакамаде судом, стала рекордной в истории Японии.

Юридическая группа защиты Хакамады заявила, что также планирует подать иск против префектуры Сидзуока и национального правительства. Адвокат японца, комментируя решение суда о компенсации, заявил, что власти совершили «преступление, которое невозможно искупить 200 миллионами иен».