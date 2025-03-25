Во Франции столкнулись два самолета пилотажной группы «Патруль де Франс»

Два легких самолета Alpha Jet пилотажной группы «Патруль де Франс» («Patrouille de France») столкнулись в районе авиабазы Сен-Дизье на востоке Франции 25 марта, сообщает AFP, ссылаясь на заявление Воздушно-космических сил Франции.

Столкновение двух штурмовиков произошло во время репетиции, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Оба пилота и пассажир одного из самолетов смогли катапультироваться и получили незначительные травмы, сообщили BFMTV в министерстве обороны.

Столкновение самолетов попало на многочисленные видеозаписи очевидцев.

Один из самолетов, как сообщается, упал в лесу, а второй — на территории местного цементного завода. По словам очевидцев, на предприятии возник пожар, вскоре огонь потушили.