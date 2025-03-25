В Махачкале произошел взрыв в жилом доме. Пострадали два человека

В квартире многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, в квартире произошел взрыв газа, после которого начался пожар. Источник агентства утверждает, что в результате инцидента пострадала женщина. В Республиканской клинической больнице сообщили о двух пострадавших.

В доме повреждены несколько квартир, в соседних домах выбиты стекла. Также повреждения получили припаркованные у дома автомобили. Телеграм-канал Baza пишет, что дом, где произошел взрыв, расположен на Гапцахской улице.

РИА Новости со ссылкой на мэрию города сообщает, что многоэтажный дом не был введен в эксплуатацию, жильцы не должны были в него заселяться. При этом телеграм-канал Shot утверждает, что люди «активно заселялись в новые многоэтажки».

Вскоре в мэрии Махачкалы заявили, что дом, где произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных.