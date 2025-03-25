Умерла актриса Галина Марченко. Она 25 лет озвучивала Каркушу в программе «Спокойной ночи, малыши!»

Актриса Галина Марченко умерла в возрасте 88 лет, сообщается на сайте программы «Спокойной ночи, малыши!» 25 марта.

Владимир Песня / РИА Новости / Profimedia

Марченко — выпускница актерского факультета Высшего театрального училища имени Щепкина и режиссерских курсов в училище имени Щукина. До 1972 года служила актрисой Центрального детского театра, а также работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях.

Галина Марченко более 50 лет работала в программе «Спокойной ночи, малыши!». Она пришла на Центральное телевидение в 1975 году. В начале 1980-х годов актриса озвучивала Мишутку, эпизодически — Хрюшу и Степашку. С 1998 года Марченко озвучивала Каркушу.