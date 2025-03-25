Нацбанк Украины перестанет рассчитывать официальный курс гривны к рублю
Источник: Нацбанк Украины
Национальный банк Украины с 31 марта перестанет высчитывать официальный курс гривны к рублю, говорится в сообщении регулятора.
Также официальный курс гривны прекратят считать к белорусскому рублю и еще 13 валютам. Изменения регулятор объяснил тем, что на указанные денежные единицы приходится незначительный объем товарооборота.
В то же время Нацбанк решил ежедневно рассчитывать официальный курс других 11 валют, у которых раньше он пересчитывался раз в месяц.
Центробанк России продолжает рассчитывать курс рубля к гривне. Украинская валюта — одна из 43, для которых курс определяется ежедневно.