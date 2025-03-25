Генпрокуратура объявила «нежелательной» «Европейскую сеть лидеров», которая занимается исследованиями в области ядерной безопасности

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» организацией международную неправительственную «Европейскую сеть лидеров» (The European Leadership Network).

В пресс-релизе Генпрокуратуры говорится, что «Европейская сеть лидеров» была основана в 2011 году бывшим британским дипломатом. Организацию, как пишет ведомство, «финансово поддерживают» НАТО, МИД Великобритании, МИД Финляндии и Фонд имени Генриха Белля, деятельность которого также объявлена «нежелательной» в России.

Генпрокуратура утверждает, что «Европейская сеть лидеров» декларирует в качестве целей разработку и предоставление практических решений проблем в области политики и безопасности, а на самом деле пропагандирует концепцию расширения НАТО, продвигает антироссийскую повестку и демонстративно поддерживает «преступления украинских неонацистов».

Организация, как заявляет Генпрокуратура, размещает у себя материалы, в которых «страны, несогласные с курсом „коллективного Запада“, называются агрессорами, а цели специальной военной операции — захватническими».

«Европейскую сеть лидеров» создал и возглавляет Адам Томсон, бывший постоянный представитель Великобритании в НАТО. Это аналитический центр, который базируется в Лондоне и специализируется на вопросах внешней политики, обороны и безопасности Европы. На сайте организации говорится, что она продвигает в интересах общественности «национальное и международное разрешение конфликтов, образование и исследования в области безопасности и связанных с этим проблем в Европе» — в том числе путем «разумного администрирования и соблюдения установленного международного права в области многостороннего ядерного разоружения».

«Европейская сеть лидеров» неоднократно готовила доклады и отчеты о рисках военной конфронтации между Россией и Западом (их обсуждали в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности). На основе одного из докладов организации в 2020 году прошла дискуссия в клубе «Валдай», посвященная проблеме нераспространения ядерного оружия.