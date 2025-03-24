В центре Москвы загорелся пентхаус в одном из домов на улице Тимура Фрунзе

Обновление: К 14:15 мск возгорание было ликвидировано.

На улице Тимура Фрунзе в центре Москвы загорелись верхние этажи одного из жилых домов. По данным СМИ, пожар произошел в пентхаусе жилого комплекса «Роза Росса».

Площадь пожара, сообщает агентство «Москва», оценивается в 100 квадратных метров. По данным Shot, перед возгоранием на крыше здания велись сварочные работы.

Проезд транспорта по улице Тимура Фрунзе от Зубовской улицы из-за пожара закрыт. Также, сообщает «Подъем», закрыто движение по улице Россолимо от улицы Льва Толстого.