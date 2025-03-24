В Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом центре. Огонь перекинулся на жилой дом

В Ростове-на-Дону утром 24 марта загорелся торговый центр «Галерея Астор» на Буденновском проспекте. Пожар, сообщает «Интерфакс», начался в 05:28 по московскому времени. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Огонь перекинулся на соседний жилой пятиэтажный дом, жителей которого эвакуировали. Им предоставят пункт временного размещения, сообщил глава Ростова Александр Скрябин. Площадь пожара в жилом доме составляла 800 квадратных метров.

К 07:20 пожарным удалось справиться с огнем в ТЦ, а к 7:46 МЧС отчиталось о ликвидации открытого горения в жилом доме. В 08:15 было объявлено о ликвидации пожара.

Из-за пожара были изменены маршруты городского транспорта.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в вывеске на фасаде торгового центра, пишет ростовское издание 161.ru.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаке украинских беспилотников на регион в ночь на 24 марта. По его словам, дроны были уничтожены силами ПВО в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову. Слюсарь заявил, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.