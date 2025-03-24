В Москве уволили со службы полицейского, опубликовавшего трек собственного сочинения «МВД — не мое», в котором есть мат. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Из публикации следует, что приказ об увольнении был подписан еще в марте 2024 года. Полицейский оспорил его в суде, но там не нашли оснований для признания приказа об увольнении незаконным, поэтому просьбу о восстановлении полицейского на службе суд отклонил. Какой суд принял решение и когда это произошло, РИА Новости не уточняет.

По данным агентства, мужчина с 2017 года служил в одном из отделов полиции при метрополитене.

Его коллеги из отдела собственной безопасности обнаружили, что он ведет во «ВКонтакте» страницы под псевдонимами Витя Белый и Витя Громов. Там он публиковал рэп собственного сочинения, в треках были мат и, как утверждается, пропаганда наркотиков.

РИА Новости пишет, что «особую обеспокоенность» полицейских вызвала композиция «МВД — не мое». В ней присутствовала ненормативная лексика и «пренебрежение к законодательству». Трек, по мнению проверяющих, «умаляет авторитет органов исполнительной власти».

«Я все равно так и не смог ротному подчиняться, зато филонить на работе мог так виртуозно, что мониторинг не осилили в погонах звезды. МВД — не мое», — цитирует агентство фрагмент песни.