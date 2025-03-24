Российские военные нанесли удар по центру Сум. Более 20 человек ранены
Источник: Сумская ОВА
Армия РФ нанесла удар по центру города Сумы, сообщила местная областная военная администрация.
По данным властей, под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Также повреждения получила школа. «Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы», — сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.
Глава города Артем Кобзарь сообщил, что ранения получили 28 человек, среди них четверо детей.
В Минобороны РФ атаку не комментировали.