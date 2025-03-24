Российские военные нанесли удар по центру Сум. Более 20 человек ранены

Армия РФ нанесла удар по центру города Сумы, сообщила местная областная военная администрация.

По данным властей, под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Также повреждения получила школа. «Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы», — сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Глава города Артем Кобзарь сообщил, что ранения получили 28 человек, среди них четверо детей.

В Минобороны РФ атаку не комментировали.