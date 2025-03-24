«Намеренно исказили». Трамп потребовал убрать свой портрет из Капитолия штата Колорадо

Президент США Дональд Трамп попросил губернатора Колорадо Джареда Полиса убрать его портрет из Капитолия штата. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что «никому не нравятся плохие портреты или рисунки, изображающих их самих», но его портрет, который вывесил в Капитолии губернатор, «намеренно искажен до уровня, которого я раньше никогда не видел».

«Художница нарисовала президента Обаму, и он выглядит замечательно, но мой портрет действительно хуже всех. Должно быть, с возрастом она растеряла свой талант. В любом случае, я бы предпочел, чтобы у меня вообще не было портрета, чем такой, но многие люди из Колорадо звонили и писали с жалобами. Они на самом деле возмущены этим!» — заявил Трамп.

В своем посте Трамп назвал губернатора штата «леворадикальным» и заявил, что тот «слаб в борьбе с преступностью».

Как пишет Newsweek, автор портрета Трампа — художница Сара Бордман. Она также нарисовала портрет 44-го президента США Барака Обамы.