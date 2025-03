На Западном берегу избили режиссера оскароносного фильма «Нет другой земли». Его задержали израильские военные

Палестинский режиссер, один из авторов документального фильма «Нет другой земли» Хамдан Балал получил ранения во время нападения группы поселенцев на деревню Сусия на юге Западного берега. Об этом сообщают The Guardian и The Times of Israel, ссылаясь на очевидцев.

По данным СМИ, десятки поселенцев вечером 24 марта напали на деревню, бросая камни в местных жителей, машины и дома. По данным полиции, палестинцы в ответ тоже бросали камни.

Один из очевидцев рассказал The Guardian, что поселенцы преследовали Хамдана Балала до его дома, где избили его, а затем передали израильским военным. Балала задержали. Известно, что он получил удар камнем по голове, в каком он состоянии, неясно. Представители Армии обороны Израиля этого не комментировали.

По информации The Times of Israel, ранения получили четыре палестинца, задержаны три палестинца. Также был задержан палестинский подросток, но вскоре его отпустили.

Хамдан Балал — один из четырех создателей документального фильма «Другой земли нет» (2024), рассказывающего о разрушении деревень на Западном берегу. В начале марта работа получила премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». В министерстве культуры Израиля раскритиковали награждение фильма, назвав случившееся «печальным моментом для мира кино».