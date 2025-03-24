Компания 23andMe, которая делала ДНК-тесты, подала на банкротство. Ей так и не удалось создать доходную бизнес-модель

Американская компания 23andMe, которая предлагает клиентам ДНК-тестирование, подала заявление о банкротстве и объявила об отставке генерального директора Энн Воджицки, пишет The Wall Street Journal.

В пресс-релизе компании говорится, что она планирует продолжить работу в течение всего процесса продажи и «никаких изменений в том, как компания хранит, управляет или защищает данные клиентов, не будет». Воджицки покидает свою должность, но пока останется в совете директоров.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Джо Селсавадж сказал, что подача заявления поможет компании решить финансовые проблемы, включая сокращение расходов и непогашенные юридические обязательства.

Сама Воджицки, которая была соосновательницей компании, написала, что разочарована таким исходом, но поддерживает компанию и намерена «претендовать на нее в качестве независимого участника торгов». «У нас было много успехов, но я в равной степени беру на себя ответственность за проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Нет сомнений, что проблемы, с которыми столкнулась 23andMe из-за развивающейся бизнес-модели, были реальными, но моя вера в компанию и ее будущее непоколебима», — написала она.

23andMe, как отмечает The Wall Street Journal, «так и не решила свою главную бизнес-проблему», которая заключалась в том, что клиентам нужно было пройти тест ДНК только один раз. Компания пробовала разные бизнес-стратегии, включая продажу подписок, но они так и не прижились. Воджицки пыталась сделать компанию частной, выкупив акции, которыми она еще не владела, но ей не удалось заручиться поддержкой двух отдельных советов директоров.

21 марта офис генерального прокурора Калифорнии опубликовал предупреждение, в котором напомнил клиентам, что они имеют право потребовать удаления своих генетических данных в соответствии с законом о конфиденциальности генетической информации и Законом о защите прав потребителей Калифорнии. За годы своей работы компания собрала образцы ДНК более 15 миллионов человек.