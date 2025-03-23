В Санкт-Петербурге суд арестовал священника на 14 суток за фото 2014 года с украинским флагом. Его задержали прямо в церкви

В Санкт-Петербурге суд арестовал священника РПЦ Николая Савченко за фотографию 2014 года, на которой он держит в руках флаг Украины с изображением трезубца. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Фотография была опубликована на странице у Савченко во «ВКонтакте». Священник подписал ее цитатой из Библии: «Так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими» ( )».

Фотографию, которая была сделана на первомайской демонстрации на Невском проспекте, 11 лет спустя обнаружили правоохранительные органы. По словам самого священника, его задержали прямо в церкви.

Смольнинский районный арестовал Савченко по статье о демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП РФ), сочтя, что тризуб на украинском флаге — это символика «Организации украинских националистов», которую Верховный суд России объявил экстремистской в сентябре 2022 года.

Как отмечает «Фонтанка», в мае 2014 года епархии пришлось перевести Савченко на новое место службы, после того как некоторых прихожан его храма возмутили его проповеди о призывах к миролюбию, которые он читал на фоне аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе.

Тризуб является основным элементом официального герба Украины с момента ее независимости. В Древней Руси он был личным знаком некоторых киевских князей из династии Рюриковичей.