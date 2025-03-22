67-летний свидетель Иеговы Валерий Байло умер в следственном изоляторе в Новороссийске 21 марта, сообщил изданию «Кавказский узел» его адвокат Сергей Яновский.

По словам адвоката, он видел Байло в начале февраля, за полтора месяца до смерти. «Он был истощен и говорил, что не может есть из-за сильных острых болей, но в медпомощи санчасти ему отказывали. Похоже, что он умер от истощения и голода, так как сильно мучился с желудком, но не был обследован», — заявил адвокат.

Яновский подал в Следственный комитет заявление о «совершенном преступлении» по факту смерти Валерия Байло.

Валерий Байло находился в заключении с апреля 2024 года. Суд в июле того же года приговорил Байло к двум с половиной годам колонии, признав виновным в участии в деятельности «экстремистской организации». В СИЗО состояние здоровья Байло начало ухудшаться.

Верховный суд России в апреле 2017 года объявил «Свидетелей Иеговы» «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность в России. После этого сотни верующих стали фигурантами уголовных дел, более 10 человек умерли под следствием.

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