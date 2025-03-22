Американский боксер-профессионал Джордж Форман умер 21 марта в возрасте 76 лет, говорится в заявлении его семьи.

Джордж Форман в апреле 2001 года Reuters / Scanpix / LETA

«Набожный проповедник, преданный муж, любящий отец, гордый дед и прадед, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью», — сказано в заявлении, опубликованном в соцсетях Формана.

Джордж Форман в 19-летнем возрасте стал олимпийским чемпионом на Играх 1968 года в Мехико. Он стал чемпионом мира в 1973 году. Спустя год прошел один из самых известных боев XX века — Джордж Форман против Мохаммеда Али. В этом бою Форман впервые в своей карьере потерпел поражение. Он также дважды побеждал Джо Фрейзера и проиграл Эвандеру Холифилду.

Джордж Форман (слева) в бою против Мухаммеда Али в октябре 1974 года Bettmann / Getty Images

Джордж Форман завершил профессиональную карьеру в 1997 году, когда ему было 48 лет. За свою карьеру он провел 81 бой, одержав победу в 76 из них и проиграв в пяти.