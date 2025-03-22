Российские «Шахеды» ударили по Запорожью. В результате атаки погибла одна семья: мама, папа и их 14-летняя дочь

Вооруженные силы РФ атаковали город Запорожье ударными беспилотниками типа «Шахед» вечером 21 марта. По данным полиции Украины, город атаковали 12 дронов. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили, здание детского сада и другие объекты социальной инфраструктуры.

По данным на утро 22 марта, в Запорожье погибли три человека, ранения получили 12 человек, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, среди погибших — 14-летняя девочка, среди раненых — девятимесячный младенец.

Федоров рассказал, что атака унесла жизни членов одной семьи. «Тела дочери и папы извлекли из-под завалов. За жизнь мамы медики боролись более 10 часов, но к сожалению спасти ее не удалось», — написал глава региона в телеграм-канале.

Поисково-спасательные работы в Запорожье завершены.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские войска в ночь на 22 марта атаковали Украину, применив 179 беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов. Украинские силы ПВО к 8:30 утра (9:30 мск) сбили 100 дронов, а 63 были «локационно потеряны» и упали без негативных последствий. По данным военных, в результате российской атаки пострадали Запорожская, Харьковская, Сумская и Киевская области.