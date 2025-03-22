Дональд Трамп лишил администрацию и членов семьи Джо Байдена доступа к секретной информации

Президент США Дональд Трамп лишил доступа к секретной информации своего предшественника, 46-го президента США Джо Байдена, некоторых высокопоставленных сотрудников его администрации и всех членов его семьи. Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома 22 марта.

По словам Трампа, предоставление им доступа к секретной информации «больше не отвечает национальным интересам».

Доступа лишили более 15 человек, среди них — бывший госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, бывший вице-президент и соперница Трампа на выборах 2024 года Камала Харрис, бывший госсекретарь и соперница Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Президент США также распорядился лишить всех упомянутых людей права посещать правительственные охраняемые объекты без сопровождения.

Дональд Трамп впервые сообщил о планах лишить Джо Байдена доступа к секретным данным 8 февраля. Тогда он заявил, что у Байдена «плохая память» и ему «нельзя доверять конфиденциальную информацию». Объявляя об этом, Трамп написал в соцсети Truth Social: «Джо, ты уволен». Агентство Reuters сообщило 9 февраля, что доступа к секретной информации лишили Блинкена и Салливана.

Бывшие президенты США традиционно получают информацию от разведки, чтобы иметь возможность консультировать действующих президентов по вопросам национальной безопасности и внешней политики, отмечало агентство Reuters.