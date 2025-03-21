В Лондоне закрыли аэропорт Хитроу из-за пожара на электроподстанции

Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт 21 марта из-за пожара на подстанции, обеспечивающей его электричеством. Об этом говорится в сообщении аэропорта в соцсети X.

«Для обеспечения безопасности наших пассажиров и работников Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта», — заявили в аэропорту. Пассажирам посоветовали отказаться от поездок в аэропорт и обратиться в свои авиакомпании за дополнительной информацией.

Пожар произошел поздно вечером 20 марта на электроподстанции на западе Лондона примерно в двух километрах от аэропорта. В результате без электричества остались более 16 тысяч квартир и домов. Около 150 человек были эвакуированы из близлежащих домов, сообщает The Guardian. Причина пожара пока не установлена.

BBC News отмечает, что как минимум 1351 рейс в Хитроу будет отменен из-за закрытия аэропорта. Десятки рейсов уже перенаправлены в другие аэропорты. Некоторые рейсы из США разворачивались в воздухе и возвращались в пункты отправления.

Пожар на подстанции в Лондоне Guardian News

Хитроу — крупнейший аэропорт Великобритании и один из самых загруженных в мире.