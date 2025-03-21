Умер Олег Гордиевский — бывший полковник КГБ, завербованный спецслужбами Великобритании и более 10 лет работавший на британскую разведку, сообщает BBC News.

Fiona Hanson / Reuters / Scanpix / LETA

Гордиевскому было 86 лет. Он умер у себя дома в графстве Суррей. Точная причина его смерти неизвестна, но «смерть не рассматривается как подозрительная», пишет BBC News.

Олег Гордиевский — бывший полковник КГБ, ставший перебежчиком. Он родился в Москве, закончил МГИМО, и с 1966 года работал в Копенгагене в качестве разведчика под дипломатическим прикрытием — в должности сотрудника консульского отдела посольства СССР. Затем Гордиевский был завербован британскими спецслужбами и с середины 1970-х годов стал агентом под псевдонимом Санбим («солнечный луч»).

С 1978 по 1982 годы Гордиевский работал в СССР. Затем он получил назначение в Лондон. Оттуда он вернулся в Москву один раз — в 1985 году, когда его отозвали из Лондона, поскольку он попал под подозрения. После этого он сбежал из страны при помощи британских дипломатов через границу с Финляндией. В СССР Гордиевского заочно приговорили к расстрелу с конфискацией имущества.

В 2021 году у английского журналиста и историка Бена Макинтайра вышел роман «Шпион и предатель», посвященный работе спецслужб и истории Олега Гордиевского.

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