Трамп объявил о работе ВВС США над новыми истребителями шестого поколения F-47. Контракт на разработку получит Boeing

Президент США Дональд Трамп объявил, что военно-воздушные силы работают над новым истребителем шестого поколения F-47, строить который будет Boeing.

«Рад объявить, что по моему указанию ВВС США работают над первым в мире истребителем шестого поколения. Ничто в мире не сравнится с ним даже близко, и он будет называться F-47», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме вместе с министром обороны Питом Хегсетом. По его словам, экспериментальный образец истребителя тайно испытывался почти пять лет.

Контракт на разработку истребителя будет предоставлен аэрокосмической корпорации Boeing в рамках инициативы NGAD (Next Generation Air Dominance, семейство систем доминирования в воздухе следующего поколения). Конкуренцию компании Boeing составляла корпорация Lockheed Martin, которая производит истребители пятого поколения F-22 «Raptor» и F-35.

Профильное издание Air & Space Forces отмечает, что контракт станет для Boeing «крупным переворотом» в ситуации, когда компания испытывает серьезные трудности, столкнувшись с перерасходом средств, задержками и проблемами с президентским бортом номер один.

The New York Times пишет, что номер 47 (который Трамп в своей речи назвал красивым числом) «явно выбран в память о его президентстве» — Трамп на своем втором сроке стал 47-м по счету президентом США.