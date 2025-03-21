Перейти к материалам
поддержать «Медузу»

Минюст объявил «иноагентами» режиссера Ивана Вырыпаева, художника Славу ПТРК и сооснователя группы «Король и шут» Александра Балунова

Источник: Минюст России

Минюст России обновил реестр «иноагентов», включив в него режиссера театра и кино Ивана Вырыпаева и еще пятерых человек.

В реестр также вошли:

  • Низфа Аршба, абхазская журналистка;
  • Александр Балунов («Балу»), один из основателей группы «Король и шут»;
  • Станислав Комиссаров (Слава ПТРК), уличный художник;
  • Изида Чаниа, редактор независимого издания «Нужная газета»;
  • Михаил Шишкин, писатель, лауреат премий «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

Вырыпаев, Балунов и Слава ПТРК, как сообщает Минюст, распространяли информацию других «иноагентов» и «нежелательных» организаций, а также выступали против войны в Украине. Михаил Шишкин, помимо этого, «отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией».

Низфа Аршба и Изида Чания, как считает Минюст, распространяли «недостоверную информацию» о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой российскими властями политике

Вместе с этим Минюст исключил из реестра красноярскую региональную общественную организациу «Мы против СПИДа» в связи с ее ликвидацией.