Лидеры Евросоюза не смогли договориться о выделении пяти миллиардов евро Украине на боеприпасы. Решение заблокировали Франция и Италия

Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита 20 марта условились продолжать поддерживать Украину, однако не смогли договориться о немедленном выделении Киеву пяти миллиардов евро на закупку боеприпасов, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Как пишет издание, в то время как предложение поддержали практически все члены ЕС (за исключением Венгрии), Франция и Италия заявили, что им необходимо больше времени на изучение конкретных финансовых и технических деталей.

При этом итальянские дипломаты подчеркнули, что Рим окончательно не отказывается от инициативы. Представители Франции от комментариев отказались.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас первоначально предлагала выделить Украине от 20 до 40 миллиардов евро до конца 2025 года. Планировалось, что страны сообщества будут вносить вклад в помощь в соответствии с размером своей экономики. Против плана выступили Италия, Франция, Испания и Португалия, после чего было решено обсудить выделение пяти миллиардов на закупку до двух миллионов крупнокалиберных боеприпасов.

Предполагается, что новая помощь Украине будет формально оказываться не от лица ЕС, а в рамках «коалиции желающих» стран сообщества. Такое предложение было сделано на фоне позиции Венгрии, которая заявила, что наложит вето на выделение помощи из фондов Евросоюза.