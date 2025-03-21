«Ленком» объединят с «Центром драматургии и режиссуры»

Московские театры «Ленком Марка Захарова» и «Центра драматургии и режиссуры» будут объединены. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель обоих театров Владимир Панков.

По его словам, ЦДР получит статус структурного подразделения «Ленкома», его директором останется Глеб Гришунин.

«Считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. Новое театральное объединение позволит увеличить количество и разнообразие творческих проектов. <…> Благодаря слиянию у нас появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров, актеров: от школы через студию — ЦДР, площадку для творческого поиска и роста к театру — „Ленкому“», — рассказал Панков.

Он добавил, что изменения не затронут ни коллектив, ни основу репертуара «Ленкома», все культовые постановки будут сохранены. Руководителем объединения будет сам Панков.

«Со стороны может показаться, что у театров мало общего: „Ленком“ с его почти столетней историей, ассоциирующийся с культовыми именами и постановками, и „Центр драматургии и режиссуры“ — пространство для экспериментов, молодежный театр, место для поиска новых имен. Но не будем забывать, что и тот, и другой — авторские театры, где репертуар имеет первостепенную значимость, отражает творческое лицо коллективов», — заключил он.

«Центр драматургии и режиссуры» был основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным. На сайте театра отмечается, что он «стал первой профессиональной площадкой для нескольких поколений молодых режиссеров, драматургов, артистов, художников». В разные периоды в Центре работали такие режиссеры и драматурги как Вадим Данцигер, Ольга Субботина, Владимир Скворцов, Владимир Агеев, Елена Исаева, Марат Гацалов, Михаил Угаров. В 2001 году в ЦДР поставил свой первый спектакль в Москве Кирилл Серебренников — «Пластилин» по пьесе Василия Сигарева.

Владимир Панков стал художественным руководителем «Ленкома» в января 2025 года. В «Центре драматургии и режиссуры» он занимает пост худрука с 2016 года.