Главу ульяновского медцентра приговорили к трем годам по делу об участии в «экстремистской организации ЛГБТ»

Инзенский районный суд Ульяновской области приговорил к трем годам колонии общего режима гендиректора диализного центра «Нефролайн-ДМГ» Илью Журавлева, которого обвинили в понуждении к действиям сексуального характера (часть 1 статьи 133 УК) и участии в «экстремистской организации» (часть 2 статьи 282.2 УК), пишет местный портал 73online.

По версии следствия, Журавлев участвовал в «экстремистской организации ЛГБТ», а также склонял к гомосексуальной связи подчиненного, обещая ему в случае отказа «создать невыносимые условия» или уволить. Заявление на Журавлева написал сам потерпевший.

Портал 73online со ссылкой на источники пишет, что Журавлев «не отпирался, хотя вину признал не сразу [после своего задержания]». Издание отмечает, что это «одно из первых подобных дел в стране», связанное с «движением ЛГБТ», которое Верховный суд в ноябре 2023 года объявил «экстремистской организацией».

В начале октября управление ФСБ России по Ульяновской области сообщило о пресечении деятельности «директора одного из медицинских учреждений», который, по версии спецслужбы, был причастен к «пропаганде идеологии ЛГБТ». В ФСБ заявили, что фигурант, «являясь сторонником сатанизма, продвигал среди подчиненных сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству». Вскоре стало известно, что речь идет о Журавлеве. Позже в этом же месяце Росфинмониторинг внес Журавлева в перечень «террористов и экстремистов». По данным «Коммерсанта», Журавлев тогда вину не признавал, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, в которой говорится, что никто не обязан свидетельствовать против себя.